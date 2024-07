Note

nota1

Formulari clausole contrattuali

Il concetto di rinuncia in senso proprio o abdicativa evoca quello diLa struttura è quella(Cass. Civ. Sez. II, 1882/95 Tanto è vero che l'eventuale inadempimento rispetto all'obbligo che fosse stato assunto non sarebbe azionabile ex art. 2932 cod. civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 36224 del 28 dicembre 2023).Con la rinunzia abdicativa un soggetto abbandona il proprio diritto puramente e semplicemente, determinandone l'estinzione. Particolare attenzione deve essere riservata all'analisidella rinunzia che, come per, sarà assoggettato a separata disamina.Merita ulteriore considerazione il tema. Si pensi al problema della ammissibilità di una rinunzia avente ad oggetto soltanto parte del diritto (è ammissibile che Tizio rinunzi all'eredità lasciatagli da Caio soltanto in parte?) ovvero ad un diritto non ancora sorto (rinunzia ad un).Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.202.