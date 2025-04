Note

Ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.(o la ricognizione di debito, figura che analizzeremo a parte)Ipotizziamo che Tizio, avendo rilasciato a Caio una dichiarazione nella quale aveva fatto promessa di pagargli la somma di lire 100, si rifiutasse successivamente di far fronte alla propria obbligazione. Secondo il modo di disporre della norma in esame Caio, agendo giudizialmente per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, non sarebbe tenuto a fornire la prova del rapporto in base al quale detto credito è sorto. Sarebbe dunque sufficiente per Caio far valere in giudizio la promessa per ottenere la condanna di Tizio, senza dover dar conto di altro.Se, nell'esempio fatto, Tizio, convenuto in giudizio da Caio, prova l'inesistenza in concreto del rapporto in base al quale la promessa era stata rilasciata (Cass. Civ. Sez. II, 1561/97 ) ovvero l'intervenuta risoluzione di esso, andrà assolto dalla domanda dell'attore.(Cass. Civ. Sez. II, 280/97 ). Si tratta, in definitiva, di una presunzionedi esistenza del debitoCiò comporta che le parti non possano creare dal nulla (in difetto cioè di una idonea causa giustificativa) un'obbligazione formando una mera promessa di pagamentoA stretto rigore questa via non è praticabile neppure in tema di obbligazione cambiaria, nella quale l'astrattezza è più spinta di quanto lo sia in tema di mera promessa di pagamento. Si pensi all'emissione di un vaglia o pagherò cambiario, il quale altro non è se non una promessa di pagamento che riveste un particolare formalismo (la menzione di "cambiale", etc.). Ebbene: neppure quando venga emessa la c.d.(vale a dire una cambiale che viene emessa al mero scopo di favorire colui che appare essere il creditore, pur in difetto di un vero e reale credito) i principi di incorporazione e di astrattezza vigenti in materia cambiaria giungono fino al punto da non rendere praticabile tra l'emittente ed il primo prenditore beneficiario, l'eccezione causale, basata sul rapporto fondamentaleA che cosa serve dunque la promessa di pagamento, se è vero che non risulta essereproduttiva di un vincolo obbligatorio? L'utilità della figura in esame è comunque notevole, venendo a facilitare i traffici giuridici per effetto dell'inversione dell'onere probatorio che produce. Il creditore al quale sia stato promesso il pagamento viene, come detto, esonerato dal dare conto dell'esistenza e delle caratteristiche del sottostante rapporto fondamentale in base al quale è sorto il suo diritto, incombendo sul debitore l'onere della prova, peraltro non agevole, dell'insussistenza o dell'invalidità del rapporto fondamentale (Cass. Civ. Sez. I, 8029/92 Sotto questo profilo giova, a seconda dell'assenza o della sussistenza del riferimento al rapporto sottostante, ciò che può agevolare la prova in discorso. Tanto questa distinzione, quanto la questione più generale della natura giuridica dell'istituto saranno oggetto di separata analisi. Questi punti accomunano infatti la promessa di pagamento e la ricognizione di debito.La promessa di pagamento, ogniqualvolta il presunto debitore non abbia smentito l'esistenza di poteri rappresentativi (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 29078/2024 ).Galgano,, vol. II, t. 2, Torino, 1993, pp. 211 e ss., Troisi,, in Rass. dir. civ., vol. I, 1987, pp. 427 e ss.Conforme Branca,in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974, p. 429; Furno,, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, pp. 90 e ss.Conforme Torrente-Schlesinger,, Milano, 1985, p. 653, il quale sostiene che se nulla è dovuto, una semplice promessa unilaterale non è idonea a far sorgere una obbligazione.Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, op. cit., p. 666.Spada,, in Riv. dir. civ., vol. I, 1978, pp. 754 e ss.Sbisà,, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, Torino, 1999, p. 1837; Ferri,, in Tratt. dir. civ., dir. da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1972, pp. 21 e ss.