Presupposti dell'accrescimento nella successione testamentaria

Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979

GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952

TATARANO, Accrescimento, Enc.giur.Treccani

TERZI, Accrescimento, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994

L'art. 674 cod.civ. indica i tre presupposti necessari perché possa operare l'accrescimento:a): non può reputarsi operativo l'accrescimento quando Tizio, senza nulla chiarire né specificare, mediante un testamento datato 1 gennaio 1980 istituisca erede Primo in ragione della quota di un terzo indi, con ulteriore negozio testamentario in data 1 gennaio 1990, nomini erede Secondo quanto ad un terzo e infine, con testamento 1 gennaio 2000 istituisca erede Terzo per pari quota. Le ipotesi sono tre: o ciascun testamento revoca quello precedente ed allora Terzo sarà erede per un terzo, devolvendosi il residuo secondo le regole proprie della successione . L'ultima ipotesi non riguarda il tema in esame, riferendosene per completezza: è possibile cioè che, pur non dandosi accrescimento, le disposizioni non siano tra loro reputate incompatibili, di modo che operino tutte, escludendosi soltanto una revoca implicita. Anche qui il venir meno della delazione a favore di uno dei nominati eredi conduce, in relazione a tale parte, all'apertura della successione legittima.b): il requisito dellapuò dirsi sussistente tanto nel caso in cui il testatore nomini i propri eredi senza determinazione di quote (nomino miei eredi Primo, Secondo e Terzo), quanto nell'ipotesi in cui questa istituzione intervenga espressamente in parti eguali (nomino miei eredi Primo, Secondo e Terzo per una quota pari ad un terzo ciascuno)c): occorre che uno dei coeredi non possa o non voglia accettare il lascito testamentario.. Si pensi alla premorienza (alla quale sono equiparabili le situazioni che seguono alla dichiarazione di morte presunta, ovvero dell'assenza) al mancato riconoscimento entro il termine stabilito dell'ente non lucrativo privo di personalità giuridica (ipotesi ormai non più attuale, data l'abrogazione degli artt. 600 786 cod.civ. che ha reso irrilevante la distinzione tra enti profit ed entiai sensi dell'art. 5 , II comma della Legge 266/91), ovvero alla mancata nascita del nascituro. Si pensi anche all'indegnità, alla rinunzia, alla prescrizione del diritto di accettare, ovvero alla decadenza relativa a quest'ultimo, al verificarsi dell'evento dedotto sotto condizione risolutiva ovvero, inversamente, alla mancata verificazione di quello dedotto, sotto condizione sospensivaGangi, La successione testamentaria, Milano, 1952, p.452. Contra Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.568, per il quale non si può comunque parlare di stesso testamento.Terzi, Accrescimento, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I. Padova, 1994, p.1180.Cfr. Tatarano, voce Accrescimento, in Enc. giur. Treccani, vol. I, p. 2.