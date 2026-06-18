Negozi ad esecuzione istantanea (immediata o differita), negozi di durata

Si può distinguere tra atti negoziali ad esecuzione istantanea e negozi di durata
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I primi sono contrassegnati dall'esecuzione della prestazione ovvero dall'istante in cui viene operata l'attribuzione patrimoniale come momento puntuativamente definito. Nella vendita, ad esempio, il trasferimento della proprietà interviene nel momento esatto in cui il contratto si può dire perfezionato con lo scambio dei consensi (in virtù del principio di cui all'art. 1376
cod.civ.).
Nei negozi di durata invece la prestazione delle parti continua nel tempo, ovvero è qualificata dalla periodicità. Si pensi al contratto di lavoro subordinato o alla somministrazione.
Sia agli uni sia agli altri si applica il rimedio connesso alle sopravvenienze che siano tali da incidere sul sinallagma. Dunque sarà praticabile sia per i contratti ad esecuzione istantanea (ma soltanto, beninteso, quando essa risulti differita rispetto al momento in cui l'atto si è perfezionato) sia per quelli di durata il ricorso al rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467
cod.civ.);
La distinzione non ha tuttavia fini di semplice classificazione: negli atti negoziali da ultimo evocati il sopraggiungere di una causa che impedisce di proseguire ulteriormente il rapporto non toglie efficacia alle prestazioni già eseguite (cfr.I comma art. 1458
cod.civ., dettato in tema di effetti della risoluzione). Anche la retroattività della condizione risolutiva (che pure è più forte della retroattività propria della risoluzione), una volta che l'evento si fosse verificato, non ha modo di operare (art. 1360
cod.civ.).
Nell'ambito dei contratti ad esecuzione istantanea si può ancora distinguere tra atti ad esecuzione immediata ed atti ad esecuzione differita
(es.: la parte alienante si obbliga a consegnare il bene venduto nel termine (di adempimento) fissato in due mesi dalla conclusione del contratto). Per una straordinaria applicazione della risolubilità anche soltanto parziale ad un contratto ad esecuzione istantanea come la permuta, sia pure di cosa presente contro cosa futura, si veda Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 2050 del 30 gennaio 2026.