Negozi a causa di morte e negozi sotto modalità di morte

nota1

Bibliografia

Assai importante è distinguere le pattuizioni diverse dal testamento che eventualmente fossero contrassegnate dal meccanismo attributivo causale collegato alla morte del disponente (che, come tali, non si sottrarrebbero ad una valutazione di nullità ai sensi dell'art. 458 cod.civ., la cui portata è stata tuttavia ridimensionata per effetto dell'introduzione dei patti di famiglia di cui all' art.768 bis cod.civ. ) da quelle diverse convenzioni (valide) che deducessero l'evento della morte di una delle parti sotto altro profilo.E' in riferimento a questa problematica che la dottrina più attenta ha elaboratoSi pensi al contratto con il quale Tizio venda a Caio un immobile, espressamente stabilendo che l'effetto traslativo della proprietà si verifichi soltanto quando Tizio sarà defunto. La fattispecie è sicuramente valida, ancorchè l'efficacia di essa sia posposta al tempo in cui l'alienante Tizio avrà cessato di vivere. Occorre precisare che, nell'ipotesi di premorienza di Caio, a costui subentreranno gli eredi, ai quali la proprietà del fabbricato verrà trasferita pur sempre all'esito della dipartita di Tizio. Ancora si ponga mente al trust, quando al trustee venga conferito l'incarico di fare consegna del compendio ai beneficiari dopo la morte del disponente (Cass. Civ., Sez. Unite, 18831 del 12 luglio 2019).I problemi di contiguità rispetto alle attribuzioni, come è ben immaginabile, non già sorgono quando v'è un corrispettivo a fronte dell'attribuzione, bensì quando la controprestazione non esiste, come nel caso della donazione.A tal riguardo si possono rammentare le specie delle donazioni, ammissibili, il cui congegno attributivo si pone come differente rispetto alle donazioni, vietate ai sensi dell'art. 458 cod.civ..Giampiccolo,Milano, 1954, p. 37, Nicolò,, in Vita notarile, 1971, p.147. Analogamente Bianca,, vol.II, Milano, 1985, p. 416, che distingue tra negozi a causa di morte e negozi connessi alla morte.