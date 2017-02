La facoltà di commutazione dei figli legittimi nei confronti di quelli naturali

Note

Bibliografia

CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979

MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000

All'esito della riforma della filiazione,. Essa era caratterizzata dal fatto che tutti i figli in essa compresi succedessero insieme e nella stessa misura. Unica forma di "preferenza" riconosciuta dal nostro ordinamento a favore della famiglia legittima era rappresentata, prima del 7 febbraio 2014, data di entrata in vigore della riforma della filiazione, dalLa facoltà di commutazione (il cui esercizio produceva l'effetto di rendere i figli naturali estranei alla comunione ereditaria) costituiva infatti un'eccezione rispetto alla parificazione della situazione successoria dei figli naturali rispetto a quelli legittimi che pareva potersi dire fondata sul dettato costituzionale e cioè sul riferimento di cui all'art. 30 Cost. ai diritti dei componenti della famiglia.Stabiliva il III comma dell'art. 537 cod.civ., richiamato dall'art. 566 cod. civ. in tema di successioni legittime, che "i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali".dall’art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,, ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013.Analizziamo comunque l'istituto in relazione alla pregressa valenza dello stesso.Tale situazione soggettiva attiva spettava sia nell'ambito della successione legittima, sia di quella necessaria, a testimonianza di un principio indisponibile e fondante del nostro sistema successorio.Quale natura giuridica possedeva il potere di commutazione? Non v'era al riguardo identità di vedute. Secondo l'opinione preferibile si sarebbe trattato di un, sia pure con la precisazione secondo la quale l'esercizio dello stesso sarebbe stato infrenato dal controllo giudiziario relativo all'aspetto quantitativo . V'era tuttavia chi osservò come sarebbe venuto in esame "un diritto che ha come contenuto esclusivo la pretesa ad un comportamento altrui: al comportamento meramente omissivo di non opposizione"L'esercizio del diritto di commutazione si operava per il tramite di un(la dichiarazione di scelta) che possiede, dovendo essere comunicato ai figli naturali, contenendo la specificazione dei beni immobili ovvero della somma di denaro che ne sostanzia l'oggetto.Esamineremo di seguito gli aspetti legati alla titolarità del diritto in questione nonchè gli effetti del suo esercizio ed il peculiareconsistente nel potere spettante ai figli naturali nei cui confronti sia stato esercitato il diritto di commutazione, di introdurre una forma di controllo a protezione dei propri diritti.Mengoni,, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.71.Cfr. Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.131.