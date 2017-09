Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

Bibliografia

AULETTA, voce Avviamento, Enc. dir.

CASANOVA, Studi sulla teoria dell'azienda, Roma, 1938

DE MARTINI, Rilevanza dell'attività dell'imprenditore e dell'avviamento nella configurazione dell'azienda, Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1953

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

GRAZIANI, MINERVINI, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1972

GRECO, La clientela commerciale come oggetto di diritti, Roma, Studi in onore di Vivante, 1931

NOBILI, Avviamento d'impresa, Torino, N.sso Dig. it., 1958

TEDESCHI, Le disposizioni generali sull'azienda, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XVIII, 1983

VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1924

Prassi collegate

Quesito n. 68-2015/T, Valore dell’imposta di donazione di una partecipazione societaria detenuta in una società con bilancio consolidato

Con il termine "avviamento" ci si riferisce, secondo un'opinone, ad un elemento dell'azienda . Secondo altri invece si tratterebbe di una qualità di essa . V'è infine chi parla dell'avviamento come di un prodotto dell'ingegno.Si può accogliere l'idea in base alla quale l'avviamento consiste nella somma di un complesso di elementi aventi carattere oggettivo e soggettivo quali l'ubicazione della sede ove si svolge l'attività (soprattutto nei casi in cui essa si imperni nel contatto con il pubblico), la competenza e le capacità dell'imprenditore, che danno quale risultato l'attitudine alla redditività dell'azienda (Cass. Civ. Sez. I, 7595/93 L'avviamento come componente dell'azienda attribuisce all'insieme dei beni, dei rapporti, dei debiti, dei crediti, un'individualità oggettiva comeche permette la considerazione unitaria dell'azienda. Ciò non impedisce che l'avviamento in concreto possa anche difettare: si pensi all'azienda appena sorta o a quella che, a causa di una lunga inattività, abbia perso ogni attitudine al guadagno . Si tenga presente che il titolare dell'azienda può anche non essere parallelamente proprietario di tutti e singoli i beni organizzati.L'"avviamento" non integra ladell'azienda, ma ne determina in qualche misura (sulla determinazione della quale esistono ampie divergenze e dibattiti) il(cfr. Cas. Civ., Sez. V, 8795/2017 in relazione al metodo che si impernia sulla considerazione della media degli ultimi tre esercizi). Secondo la rilevanza attribuita dalla legge, l'"avviamento" è dato soprattutto dallala quale non è certo nell'azienda e neppure unUno dei predetti elementi atti a dar vita all'avviamento, vale a dire la sede ove si svolge l'attività aziendale, è oggetto di tutela normativa: si veda l'art. 36 della legge 392/78 (sulla "Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), che ha introdotto a favore dell'imprenditore, che gestisce un'azienda in locali altrui, il diritto a conseguire un'indennità qualora venga a cessare per causa allo stesso imprenditore non riconducibile, la locazione dell'immobileCosì, tra gli altri, si veda già il Vivante, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1924, p.2; Greco, La clientela commerciale come oggetto di diritti, in Studi in onore di C. Vivante, Roma, 1931, p.571.Cfr. Tedeschi, Le disposizioni generali sull'azienda, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1983, p.17e ss.; Casanova, Studi sulla teoria dell'azienda, Roma, 1938, p.23; Auletta, voce Avviamento, in Enc. dir., Milano, 1959, p.630; Nobili, voce Avviamento d'impresa, in N.sso Dig. it., Torino, 1958, p.1689.Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.472.Si veda, al contrario, De Martini, Rilevanza dell'attività dell'imprenditore e dell'avviamento nella configurazione dell'azienda, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1953, p.100, secondo il quale l'avviamento non può mai mancare, in quanto esistente fin dal momento di costituzione dell'azienda.Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.137; Graziani e Minervini, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1979, p.48.V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1274.