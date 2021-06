Esclusione in società composta da pluralità di soci

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

Bibliografia

COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I- t. 2, 1987

FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981

GHIDINI, Società personali, Padova, 1972

Prassi collegate

Quesito n. 816-2014/I, Esclusione di più soci di snc, necessità di pluralità di decisioni. Fattispecie

Quesito n. 111-2015/I, Snc, esclusione del socio, pignoramento della partecipazione e trasformazione in srl

Quesito n. 207-2011/I, La decisione di esclusione del socio di snc

Ai sensi del II comma dell'art. 2287 cod. civ.Al riguardo si impone una duplice osservazione. Sotto un primo profilo il riferimento ad una deliberazione parrebbe introdurre nell'ambito delle società a base personale. Tuttavia è stato deciso che la decisione di esclusione (che va comunque motivata) può comunque scaturire dalla somma delle singole decisioni riconducibili ai singoli soci, senza che occorra seguire le regole e le formalità proprie dell'adunanza assembleare (Cass. Civ. Sez. I, 153/98 ). Infatti nella società semplice (e più, in generale, in tutte le società di persone) fa difetto l'articolazione organica e, in specie, l'assemblea (cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 6394/96 ). Tra gli interpreti è comune il richiamo al computo della maggioranza dei soci per teste e non per quote . Ovviamente nel computo deve essere omesso il socio da escludere, del quale non si deve tener conto. Secondariamente è il caso di notare come il raggiungimento dell'assenso della maggioranza all'esclusione del socio conduca ad una. E' ben vero che la regola è derogabile convenzionalmente ex art. 2252 cod. civ. , ma nell'ipotesi in considerazione si prescinde da qualsivoglia assenso preventivo a tale effetto, scaturente direttamente dalla legge.Una volta adottata la deliberazione di esclusione,, munita dell'indicazione dei motivi che sono posti a fondamento del provvedimento. In giurisprudenza si è reputato non indispensabile l'utilizzo di speciali formalità, essendo stato ritenuto sufficiente la concreta idoneità dello strumento adottato a rendere edotto l'interessato del provvedimento che lo riguarda (Appello di Milano, 25/09/1987 ). Indi la deliberazioneIl detto termine decadenziale può essere convenzionalmente modificato nel senso sia incrementativo, sia diminutivo (Cass. Civ. Sez. I, 2657/95 ). Esso non risulta applicabile all'eventuale giudizio arbitrale ( ) previsto da apposita clausola dei patti sociali (Cass. Civ. Sez. I, 11436/98 ). Cosa riferire della legittimazione passiva in ordine all'azione di opposizione? La risposta non sembra, come pure parrebbe a prima vista, soltanto correlata alla considerazione della società (quand'anche semplice) come soggetto distinto rispetto ai soci(tra l'altro soltanto di quelli che abbiano deliberato a favore dell'esclusione):Quanto agli effetti della pronunzia emanata nel procedimento instaurato in seguito all'impugnazione della deliberazione di esclusione, essa non può non avere conseguenze del tutto ripristinatorie della situazionein capo al socio già escluso, con la conseguente reintegrazione dello stesso nell'ambito della compagine societaria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 6829/2014 , che ha parallelamente escluso l'efficacia meramente dichiarativa della pronunzia in questione). Una volta estinto il procedimento di opposizione, va osservato come si caducherebbe automaticamente l'eventuale provvedimento di sospensione della deliberazione di esclusione che fosse stato adottato in via cautelare (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 10986 del 26 aprile 2021).Differente è la questione concernente la liquidazione del valore della partecipazione facente capo al socio escluso. Una volta infatti stabilito che quest'ultimo, in seguito all'esclusione efficacemente adottata, più non fa parte della compagine sociale, ne seguirebbe l'individuazione della società come il soggetto passivo dell'obbligazione relativa alla liquidazione della quota. Nel corso del giudizio di opposizione il Giudice può, come detto,del provvedimento di esclusione. In difetto di ciò l'esclusione diviene operativa nonostante la pendenza del giudizio, ma nell'ipotesi di esito vittorioso per l'attore, quest'ultimo viene reintegrato nella propria qualità di socio con effetto retroattivo (Cass. Civ. Sez. I, 16150/00 ; Tribunale di Piacenza, 28/02/1995 )., che, nonostante formalmente sia stato convenuto, assume il ruolo di attore sostanziale. Dunque il mancato raggiungimento della prova degli addebiti posti a carico dell'escluso determina l'accoglimento dell'opposizione (Tribunale di Napoli, 08/05/2001 ).Una volta che l'esclusione possa dirsi definitiva, occorre si provveda alla restituzione dei conferimenti già eseguiti dal socio che più non fa parte della compagine sociale. In relazione a tale aspetto occorrerà che la società provveda aseguendo il procedimento di cui all'art. 2306 cod. civ..Cfr. Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 567; Ferri, Le società (artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 335; Cottino, Diritto commerciale, vol. I, t. 2, Padova, 1987, p. 226.Si pensi alla clausola di assenso preventivo alla libera cessione della partecipazione sociale a terzi, che si sostanzia nella possibilità di introdurre unilateralmente una modifica ai patti sociali, determinando l'ingresso di un nuovo socio.La decisione circa l'esclusione non potrebbe invece essere validamente deferita ad un collegio di probiviri di nomina assembleare: cfr. Appello di Milano, 15/09/1989 La questione parrebbe in questo senso la reiterazione di quella che si pone in materia di individuazione del soggetto passivamente legittimato in ordine all'azione volta ad ottenere la liquidazione della partecipazione sociale in esito al recesso ovvero alla morte del socio.Questa soluzione ha l'indubbio pregio di non far subire il peso dell'azione legale neppure indirettamente ai soci che si fossero pronunziati nel senso di non voler escludere il socio.