Differenza tra eredità e legato

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

Bibliografia

CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983

CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979

LOPS, Il legato, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994

Così inteso, il legato viene tradizionalmente contrapposto all'istituzione di erede: mentre in forza di quest'ultima ha luogo il subingresso dell'erede nell'intera situazione giuridica e patrimoniale attiva ed anche passiva già facente capo al(successione a titolo universale),: da questo punto di vista la legge vuole che vi sia sempre colui che, alla morte di una persona fisica, ne sia l'ideale prosecutore. Tant'è che, in difetto di ogni successibile, in ogni caso subentra lo Stato (art. 586 cod. civ.)Questa categorizzazione, pur corrispondente ad una consolidata tradizione, coglie forse l'aspetto di maggior rilevanza, non tuttavia esclusivo del fenomeno in cui consiste il legato.Il legato viene, infatti, a configurare un'ipotesi di successione a titolo particolare unicamente nel caso in cui (ciò che costituisce d'altronde l'eventualità più frequente). Per effetto dell'attribuzione testamentaria a titolo di legato e della delazione che segue all'apertura della successione il diritto viene trasferito direttamente nel patrimonio del beneficiario. L'acquisto del legato è infatti automatico, salva la possibilità del legatario di rinunziarvi (art. 649 , I comma, cod. civ.)Che cosa dire tuttavia dei c.d.Si pensi al legato di cosa dell'onerato o di un terzo (fattispecie che saranno oggetto di separata disamina) disciplinato dall'art. 651 cod.civ. ovvero al legato di cosa genericamente determinata di cui all'art. 653 cod. civ., a quello di cosa non esistente nell'asse (art. 654 cod. civ.), al legato di alimenti (art. 660 cod. civ.).. In conseguenza del legato l'erede viene ad assumere la qualità di debitore, dovendo procurarsi l'oggetto del legato ovvero eseguire le prestazioni in esso previste., vale a dire di acquisto derivativo in forza del quale un diritto venga trasferito dal patrimonio già facente capo al defunto a quello del legatarioA proposito del legato didi cui all'art. 658 cod. civ. si può osservare che si producono non già effetti meramente obbligatori, bensì immediatamente operativi: neppure tali effetti possono essere ricondotti al fenomeno di un acquisto derivativo.Si pensi anche ai cosiddetti legati: tali l'attribuzione dell'assegno vitalizio a favore dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili di cui agli artt. 580 594 cod. civ., quello afferente agli alimenti da corrispondersi al coniuge separato con pronunzia dell'addebito (artt. 548 585 cod. civ.). Anche queste disposizioni, pur comportando un acquisto in capo al beneficiario, non configurano un'ipotesi di successione in senso tecnico: non v'è alcun acquisto a titolo derivativo, pur trattandosi di diritti comunque riconducibili in senso ampio al patrimonio del defunto. Pur senza giungere al punto di adottare una definizione in chiave meramente negativa (si tratta di legato ogniqualvolta non si tratta di istituzione di erede) si può tentare, sulla scorta del pensiero della dottrina più attenta , di definirenota1Parte della dottrina (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 44) identifica nell'eredità un fenomeno necessario, mentre nell'istituzione di legato un fenomeno meramente eventuale.Lops, Il legato, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 1003.Capozzi, op.cit., p. 43.Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p. 66.Masi, Dei legati (Artt. 649-673), in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979.