Delegazione di debito e di pagamento

Si distingue tra(art. 1268 cod. civ. ) e(art. 1269 cod. civ. ).Ad esempio Primo, debitore di Secondo (rapporto di valuta) è a propria volta creditore di Terzo (rapporto di provvista). Se Primo invita Terzo ad obbligarsi (istituendosi così il c.d. rapporto finale) verso Secondo in relazione al pagamento di quanto dovuto da esso Primo a Secondo, contemporaneamente Terzo viene, in misura corrispondente, a far fronte alla propria obbligazione nei confronti di Primo.Nella figura in esame il delegato viene invitato a contrarre una nuova ulteriore obbligazione nei confronti del delegatario. Si tratta di unanche se in tutto eguale a quello del delegante che, una volta adempiuto, viene ad estinguere sia il debito afferente al rapporto di valuta sia, in pari misura, quello relativo al rapporto di provvista. Dispone l'art. 1268 cod. civ. che, qualora il debitore assegni al creditore un nuovo debitore, egli non si libera dalla propria obbligazione. Ciò salvo espressa dichiarazione del creditore in tal senso. Si può pertanto riferire che, ordinariamente, la delegazione di debito èQual è l'effetto dell'assegnazione di cui alla delegazione di debito?Se il creditore è rimasto silente, stante l'indifferenza del suo contegno ai fini del perfezionamento della fattispecie (Cass. Civ. Sez. II, 3179/91 ), egli medesimo può indifferentemente rivolgersi al debitore originario (delegante) ovvero anche al nuovo debitore assegnatogli (delegato). Nel caso in cui invece il creditore ha accettato l'obbligazione del terzo, non può rivolgersi al delegante se non prima di aver infruttuosamente richiesto l'adempimento al delegatoVerificheremo partitamente quali siano le regole che disciplinano l'obbligazione del delegato nei confronti del delegatario (rapporto finale), con particolare riferimento allepraticabili dal delegato nei confronti del creditore.Un'applicazione dello schema della delegazione di debito (oè costituita dalla, nella quale il debitore principale ordina ad un altro soggetto (delegato), con il quale intrattiene il rapporto di provvista, di eseguire il pagamento di una certa somma al creditore . Quale ulteriore esempio dell'istituto in esame si può ricordare il meccanismo in forza del quale vengono corrisposte le contribuzioni a favore delle associazioni sindacali mediante prelievo diretto a valere sulle retribuzioni erogate dal datore di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 761/89 ).Il delegato che dà corso all'ordine impartitogli effettua dunque l'adempimento direttamente, per lo più eseguendo il pagamento nell'ambito di un'obbligazione pecuniaria.E' questo ad esempio lo schema dell'. Colui che lo sottoscrive lo utilizza come strumento di pagamento, ordinando all'istituto bancario (con il quale intrattiene il rapporto di provvista) di eseguire il pagamento di una determinata somma di denaro portata dal titolo all'ordine del soggetto che viene indicato . Analoga portata possiede(Cass. Civ. Sez.I, 23864/08 ).L'art. 1269 cod. civ. dispone in generale che, comunque, nonostante fosse stato ordinato di effettuare il pagamento, il delegato potrebbe limitarsi a contrarre una mera obbligazione nei confronti del creditore, a meno che il delegante avesse vietato tale condotta. In ogni caso il delegato, ancorchè debitore del delegante in base al rapporto di provvista,, salvi i diversi usi.E' appena il caso di rilevare che, per quanto attiene all'ordine contenuto nell'assegno bancario, la banca, quando vi fosse provvista, non potrebbe, in virtù delle regole che disciplinano il rapporto con il correntista, rifiutarsi di effettuare il pagamento dell'assegno che fosse presentato per l'incasso.Quando il delegato paga, la prestazione adempiuta nelle mani del delegatario ha una duplice valenza: è come se essa fosse stata eseguita al creditore delegatario dal delegante (rapporto di valuta) e vale contemporaneamente come effettuata dal delegato al delegante per quanto riguarda i rapporti tra questi (rapporto di provvista). Di conseguenza, se il delegante impartisce al delegato l'ordine di pagare ad un soggetto (delegatario) ritenuto erroneamente dal delegante medesimo come creditore,(art. 2033 cod. civ. ) di quanto successivamente pagato dal delegato non spetta a quest'ultimo, ma al delegante stesso. Simmetricamente, se il delegato ha effettuato il pagamento al delegatario in quanto credutosi erroneamente debitore del delegante, l'analoga azione di ripetizione potrà esser fatta valere dal delegato nei confronti di colui che lo ha invitato ad adempiere (il delegante) e non già nei confronti di colui che ha ricevuto il pagamento (il delegatario).Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 598, qualifica i rapporti tra delegante e delegato/delegatario come negozi unilaterali recettizi di autorizzazione mentre il rapporto tra delegato e delegatario viene definito come "negozio rifiutabile".In tal senso Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, Torino, vol. IX, 1984, p. 407. Il Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp. 652 e 653, precisa che la delegazione cumulativa titolata comporta la nascita di un vincolo di sussidiarietà tra l'obbligazione del delegante e quella del delegato.A questo riguardo la Cassazione ha stabilito che è sufficiente la preventiva richiesta al delegato, non anche la sua preventiva escussione (Cass. Civ. Sez. I, 676/73 In tal senso Ferri, Le promesse unilaterali. I titoli di credito, Milano, 1972, p. 60, il quale vi ravvisa "identità di disciplina e sostanziale identità della situazione che si realizza". Contra Pavone La Rosa, La cambiale, Milano, 1982, p. 74, Martorano, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979, p. 216. Questi ultimi svincolano la considerazione della struttura dei titoli di credito dalle tradizionali costruzioni civilistiche.Bianca, Diritto civile, vol. IV, op. cit ., p. 634, ritiene che la delegazione di pagamento sia assimilabile all'indicazione di pagamento, poichè ha finalità solutoria e non tende nè a trasferire il debito nè a rafforzare la posizione del creditore con un secondo debitore. Tuttavia se ne differenzierebbe poichè la prima è un mandato e il delegato, se accetta, si impegna ad eseguirlo, la seconda sarebbe invece una semplice autorizzazione che legittima il debitore dell'autorizzante a pagare ad un terzo.Chiomenti, Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina, Milano, 1977, p. 70.