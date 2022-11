Decreto Legislativo del 2022 numero 149 art. 34

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 OTTOBRE 2018, N. 121



1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, articolo 23, comma 2, dopo le parole «magistrati onorari» è inserita la parola «esperti», e le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».