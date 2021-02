Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 74

Elenco dei capitoli Documenti collegati

SEZIONE III Concordato minore (PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE)



1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 12, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.