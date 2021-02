Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 72

Elenco dei capitoli Documenti collegati

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE



1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.

(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 11, comma 6, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.

(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 11, comma 6, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.