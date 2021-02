Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 69

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE



1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 11, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)