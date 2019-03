Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 361

NORMA TRANSITORIA SUL DEPOSITO TELEMATICO DELLE NOTIFICHE



1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.