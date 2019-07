Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. ALLEGATO A

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Allegato A (REGOLE DEONTOLOGICHE) (Allegato così ridenominato dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)



A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)

A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici.

(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)

A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale.

(Codice inserito nel presente allegato, a norma dell’ art. 1, D.M. 24 settembre 2014)

(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230)

A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici

(Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in G.U. 14 agosto 2004, n. 190, Supplemento Ordinario, n. 141)

A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

(Codice inserito nel presente allegato, a norma dell'art. 1, D.M. 14 gennaio 2005)

(Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300)

A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

(Codice inserito nel presente allegato, a norma dell'art. 1, D.M. 2 dicembre 2008)

(Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275)

A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale

(Codice inserito nel presente allegato, a norma dell’ art. 1, D.M. 22 ottobre 2015)

(Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015, n. 238)