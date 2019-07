Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 154-ter

POTERE DI AGIRE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO



1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.

(Articolo inserito dall’art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)