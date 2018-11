Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 99

Elenco dei capitoli Documenti collegati

DURATA DEL TRATTAMENTO



1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.

(Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)