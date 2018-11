Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 92

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CARTELLE CLINICHE



1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

(Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;

(Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

(Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)