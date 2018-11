Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 77

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CAPO II Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali (Rubrica così sostituita dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) (MODALITÀ PARTICOLARI)



1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.

(Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)