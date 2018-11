Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 75

Elenco dei capitoli Documenti collegati

TITOLO V Trattamento di dati personali in ambito sanitario - CAPO I Principi generali (SPECIFICHE CONDIZIONI IN AMBITO SANITARIO)



1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

(Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)