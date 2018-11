Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 50

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CAPO II Minori (NOTIZIE O IMMAGINI RELATIVE A MINORI)



1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.

(Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)