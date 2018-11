Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 48

Elenco dei capitoli Documenti collegati

abrogato BANCHE DI DATI DI UFFICI GIUDIZIARI



[1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11del presente codice. ]

(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I)