Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 45-bis

PARTE II (Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento - TITOLO 0.I (Intitolazione inserita dall’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Disposizioni sulla base giuridica (BASE GIURIDICA)



1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

