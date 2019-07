Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 184

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



abrogato CAPO IV Norme finali (ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE)



[1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali. ]

(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)