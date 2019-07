Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 163

Elenco dei capitoli Documenti collegati

abrogato OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE



[1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

(Comma così modificato dall'art. 44, comma 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14)]

(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)