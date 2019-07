Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 141

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CAPO I (Il presente Capo non è più suddiviso in sezioni a seguito delle modifiche disposte dagli artt. 13, comma 1, lett. b) e d), e 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Tutela dinanzi al garante (RECLAMO AL GARANTE)



1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

(Articolo così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)