Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 120

SINISTRI



1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

(Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.ù

(Comma modificato dall'art. 352, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)