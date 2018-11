Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 118

Elenco dei capitoli Documenti collegati

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati. ]

(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)