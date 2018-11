Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 108

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE



1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

(Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)