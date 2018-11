Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 104

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CAPO III Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica (Rubrica così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) (AMBITO APPLICATIVO E DATI IDENTIFICATIVI A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA) (Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)



1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per per fini di ricerca scientifica.

(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.