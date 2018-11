Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 103

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI CONSERVATI IN ARCHIVI



1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.

(Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)