Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 102

REGOLE DEONTOLOGICHE PER IL TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE O DI RICERCA STORICA (Rubrica così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)



1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

(Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare:

(Alinea così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;

(Lettera così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

(Lettera così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)