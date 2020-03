Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 71

MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI



1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.