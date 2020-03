Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 60

TITOLO IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI)



1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.