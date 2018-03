Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 63

Elenco dei capitoli Documenti collegati

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di trecentocinquanta.

(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 701, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

(Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)



