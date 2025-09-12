Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 1879 (27/01/2025)

di Libera


Le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai negozi unilaterali. La ricerca dell'intenzione soggettiva si riferisce esclusivamente alla volontà espressa dal dichiarante e non a quella del destinatario delle dichiarazioni. In mancanza di elementi chiari, l'atto non può essere considerato come riconoscimento, anche solo implicito, di debito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 1879 (27/01/2025)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti