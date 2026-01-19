Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 11879 (06/05/2025)

di Libera


Il notaio incaricato della redazione di un atto di cessione di un credito IVA non è responsabile per l’omessa verifica della richiesta di rimborso del credito da parte della società cedente, poiché la mancata richiesta di rimborso non incide sulla cedibilità e sulla validità del credito ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70/1988.

