Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

DE NOVA, Il recesso, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, X, 1982

DISTASO, I contratti in generale, Torino, Giur.sist.civ. e comm. dir. Bigiavi, 1966

TRIMARCHI, Caparra, Enc.dir., VI, 1960

Voce correlata in diritto tributario

( art. 1386 cod.civ.)Colui che recede perde la caparra conferita ovvero deve conferire il doppio di quanto ha ricevuto. Il diritto di recedere può anche essere pattuito a favore di entrambe le partiLa caparra penitenziale si differenzia rispetto alla caparra confirmatoria. Fermo il meccanismo consistente nella dazione materiale di quanto ne è l'oggetto , ciò che accomuna gli istituti in esame, con la prima siattribuito ad una parte, con la seconda invece viene rafforzato il vincolo contrattuale. Questo perché la consegna della somma di denarodi dar esito alla stipulazione. Anche nella dinamica della caparra confirmatoria il recesso può fare ingresso, tuttavia sotto il profilo della reazione di una parte all'inadempimento dell'altra parte. In tal caso la somma di cui alla caparra costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno, impregiudicata la possibilità di ricorrere all'ordinario sistema risarcitorio (Cass. Civ., 3027/82 ). Da questo punto di vista, l'istituto della caparra penitenziale diverge anche rispetto alla clausola penale, la cui funzione è, per l'appunto, quella di predeterminare il risarcimento per il caso di inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, 6561/91 Svolte queste premesse, secondo la interpretazione prevalente in giurisprudenza, è essenziale che, ai fini della qualificazione della caparra come penitenziale,(Cass. Civ., 6506/90 ; Cass. Civ. Sez. II, 2399/88 ),(Cass. Civ. Sez. II, 11946/93 ).Qualora le parti diano esecuzione al contratto, la caparra penitenziale perde la propria funzione: conseguentemente la somma che ne è l'oggetto deve essere restituita, ovvero deve essere imputata quale corrispettivo della controprestazione.Cfr. Distaso, I contratti in generale, in Giur.sist.civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1966, p.807.Occorre infatti ricordare che anche per la caparra penitenziale l'accordo non è sufficiente e deve essere accompagnato dalla dazione della cosa (Trimarchi, voce Caparra, in Enc.dir., p.203). Se il corrispettivo venisse solo promesso ci si troverebbe infatti di fronte ad un caso di multa penitenziale (De Nova, Il recesso, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.X, Torino, 1982, p.550).Su queste distinzioni concorda la dottrina: cfr. Distaso, op.cit., p.806 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.744.