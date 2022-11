Note

Con il termine apparenza del diritto si intendeOccorre distinguere a questo proposito il concetto digiuridicamente rilevante (tale cioè da potenzialmente condurre all'annullabilità del contratto) da quello diL'errore, falsa rappresentazione della realtà che si forma in un soggetto, non è, per forza di cose, connesso alla sussistenza di elementi esterni fuorvianti.L'apparenza del diritto, in relazione alla tecnica normativa, costituisce un elemento elastico di fattispecie (acquisitive, di inopponibilità dell'altrui diritto ovvero costitutive di altri effetti) poste a tutela dei terzi. Viene rimesso al giudice l'apprezzamento della sussistenza in concreto degli elementi in base ai quali la situazione fattuale, oggettivamente ingannevole, può anche considerarsi in concreto, nel caso specifico, fontein cui sia incorso un determinato soggettoV'è un nesso logico di non facile percezione nella messa a fuoco del concetto differenziale tra riconoscibilità della situazione giuridica effettiva secondo la diligenza del buon padre di famiglia e la valutazione della colpa, intesa come situazione psicologica escludente la buona fede del soggetto caduto in errore.Dunque in difetto di quello che potremmo definire l'elemento oggettivo della situazione di apparenza, poco importa che il soggetto sia stato concretamente tratto in inganno: costui è caduto in un errore soggettivo che, prescindendo dall'eventuale ricorrenza nel campo contrattuale dei requisiti della essenzialità e riconoscibilità, si palesa come del tutto irrilevanteTuttavia, al fine di ritenere sussistente una situazione di apparenza in senso tecnico, una volta che fosse stata accertata la sussistenza in concreto dell'elemento oggettivo come sopra delineato,Premesse queste considerazioni di ordine generale sul problema, occorre comunque osservare che la giurisprudenza non ritiene possa parlarsi di un principio generale di tutela dell'apparenza, limitandosi a considerare singole ipotesi normativamente previste, precisando che non si tratta di una regola estensibile ad ogni caso (Cass. Civ. Sez. III, 2311/95 ).Soltanto per motivi di chiarezza giova qui rilevare che non rientrano nella tematica della nostra trattazione, come dovrebbe essere ben evidente, altri aspetti concernenti l'apparenza (o la non apparenza).Si pensi al requisito dell'apparenza relativamente alla servitù, ciò che ne condiziona l'usucapibilità e la possibilità che venga costituita per destinazione del padre di famiglia. Si ricordi ancora il requisito dell'apparenza dei vizi e difetti della cosa venduta, ciò che può condurre all'esclusione della garanzia nella ipotesi di facile riconoscibilità, fatta salva l'ipotesi in cui il venditore abbia comunque dichiarata la cosa come esente da vizi (art. 1491 cod.civ.).Svolte le considerazioni di cui sopra, possiamo invece riferire come appartenenti all'argomento in discorso fattispecie qualiNonostante "le apparenze" (si perdoni il gioco di parole)Si tratta dunque di una situazione in sè e per sè perfetta, non fondata cioè su indici di apparenza divergenti dalle risultanze giuridicheCfr. Falzea, voce Apparenza, in Enc.dir., II, 1958, p.682.Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.94.Moschella, Pubblicità ed apparenza, Appendice in Nicolò, La trascrizione, vol.I, Milano, 1973, p.48.Monacciani, Azione e legittimazione, Milano, 1951, p.136.Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.343 sottolinea questa differenza ma preferisce parlare di una accezione generica del termine titolarità apparente (in cui rientrerebbe anche il caso previsto dalla simulazione) e di una accezione propria del termine che connoterebbe gli altri casi e precisamente l'acquisto dall'erede apparente, la rappresentanza apparente ed il pagamento effettuato al creditore apparente.