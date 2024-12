Usucapione e prova del possesso. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25505 del 24 settembre 2024)

Documenti collegati Il possesso nell'usucapione





In tema di usucapione, il possesso del bene deve essere provato concretamente e non può essere desunto semplicemente dall’occupazione protratta nel tempo. È necessario fornire evidenze che dimostrino l’inizio, l’estensione e le modalità del possesso. Ricevute di pagamento di utenze senza specifici riferimenti all’immobile in questione non costituiscono prova sufficiente.