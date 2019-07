Simulazione: natura giuridica della controdichiarazione. Valenza della ricognizione di debito. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6357 del 5 marzo 2019)

In tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto la cui natura non è negoziale. Ne segue che, non facendo parte del procedimento simulatorio quale elemento essenziale, può non essere coevo all'atto simulato, potendo altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatto e che voglia manifestare il riconoscimento della natura simulata del contratto perfezionato.