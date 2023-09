Revoca del provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 6231 del 2 marzo 2023)

Documenti collegati Le autorizzazioni tutorie





In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.