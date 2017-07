Donazione di immobile, susseguente vendita a terzi: tassata la plusvalenza soltanto se si può ritenere provata la finalità elusiva dell'operazione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 12316 del 17 maggio 2017)

Documenti collegati Simulazione relativa





Deve essere annullato l’atto che sottopone a tassazione la plusvalenza in capo al donante per il terreno edificabile rivenduto dai donatari a breve distanza dall’atto di liberalità dovendosi escludere l’elusione laddove non risulta provata la natura simulata della donazione laddove i beneficiari hanno incassato il corrispettivo della vendita e non vi è alcun elemento di prova in base al quale ritenere che il corrispettivo sia stato retrocesso al donante.