Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita e abuso edilizio. Verifica relativa alla sanabilità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8749 del 3 aprile 2024)





In tema di preliminare di compravendita immobiliare, ove sia stata proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente alienante all’obbligo di sanare l’abuso correlato alla variazione della destinazione d’uso del bene, è necessario verificare, in base alle circostanze concrete desumibili dal compendio probatorio, che le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili.