Divisione giudiziale ereditaria: la domanda di attribuzione di beni indivisibili non è mai da considerare come domanda "nuova". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24174 dell'8 settembre 2021)

Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello.