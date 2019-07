Divisione giudiziale di bene non comodamente divisibile. Teorica possibilità di assegnazione al condividente titolare della minor quota. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8233 del 22 marzo 2019)

In tema di successioni, l'art. 720 c.c. non vincola il giudice, nell'ipotesi in cui un bene immobile non sia comodamente divisibile, a seguire il criterio di assegnazione al titolare della quota maggiore, ma gli riconosce il potere, di natura discrezionale, di derogare alla predetta preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota. In ogni caso, ai fini della divisione dell'immobile non comodamente divisibile, il giudice è tenuto a procedere all'assegnazione allo scopo di evitare di doversi procedere alla vendita, che costituisce extrema ratio adottabile solo in caso di indisponibilità all'assegnazione di tutti i condividenti.