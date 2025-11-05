Determinatezza o determinabili dell'oggetto del contratto preliminare di vendita immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19334 del 14 luglio 2025)

Ai fini della validità del preliminare non è necessaria l’indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto, ma è sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali. In particolare, nel preliminare di vendita di un bene immobile, l’indicazione del bene oggetto del futuro trasferimento della proprietà può essere anche incompleta e mancare dei dati catastali e degli altri elementi distintivi del bene, purché sia certo che le parti abbiano inteso riferirsi a un bene determinato o determinabile.