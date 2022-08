Condominio. Deliberazione dell'assemblea istituente divieto di destinare cantine ad abitazione. Legittimità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12056 del 13 aprile 2022)

È legittima la delibera che vieta di adibire le cantine a uso abitativo anche se non è ancora stato installato il servizio igienico. Infatti, l'uso in concreto dei vani cantina, mediante gli allacci e le opere fatte, a fini abitativi è lesivo del diritto degli altri comunisti al decoro abitativo ed alla sicurezza del condominio, oltre che comportante aggravio all'uso dei servizi comuni, in presenza di persone che de facto vivevano nei vani cantina non all'uopo funzionalmente destinati.