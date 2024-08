Azione di simulazione promossa da un terzo. Litisconsorzio necessario di tutti i contraenti (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 35823 del 22 dicembre 2023)

Con riferimento all’azione promossa in via principale dai terzi, diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto stesso, con la conseguenza che è necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all’atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, essendo la nullità che ne deriva posta a fondamento dell’azione.